Правительство Казахстана утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня столицы. День отдыха с субботы, первого июля, переносится на пятницу, седьмого июля. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут на День столицы в 2023 году четыре дня: 6, 7, 8 и 9 июля. При этом суббота, первого июля, будет рабочим днем. Перенос выходного дня позволит работающим казахстанцам заранее планировать отдых в праздничный период, отмечают в пресс-службе правительства. Шестого июля в Казахстане отмечают День Столицы. В этом году Астане исполнится 25 лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.