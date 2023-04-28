— Ну, например, один человек зашёл и вышел, перепутал маршрут, а его датчик посчитал. Или автобус переполнен и пассажиры у дверей выходят, чтобы пропустить тех, кто позади, а потом снова заходят в автобус. И всех этих людей система снова считает. Потом никаких условий нет. Мы выезжаем из дома в четыре утра, с шести на линии, и до девяти вечера, — говорит кондуктор Нургуль Есенбаева.

— 24 числа я был на работе, кто-то из пассажиров дал мне 80 тенге, кто-то 40. Бабушка одна сказала, что у неё на карте деньги закончились и она дала последние 40 тенге, я взял. Это зафиксировала камера. Затем меня вызвали в офис. Я сказал, что с сентября брал из кассы 2 000 тенге на обед. Мне посчитали и сказали, чтобы я вернул им 200 тысяч тенге. Я написал расписку, чтобы с моей зарплаты удерживали по 20 тысяч тенге ежемесячно. Я видел бумаги, в которых говорилось о 360 тысяч и других суммах, — говорит Жумабек Ихсанов.

— Также у нас есть водители, которые живут в Меловых горках и Казах ауыле, куда не ездит обслужка. Тогда руководство сказало водителям, что могут брать с этой налички деньги на такси, чтобы они приезжали на предприятие. Теперь они говорят нам, почему вы тратили наличные деньги. Я им сказал, вы же вчера говорили иначе. Сами нам говорили можете брать на обед 4 000 тенге, а сегодня говорят, вы почему деньги брали, — возмущается другой водитель Серикболсын Газизов.

— На руки мы получаем 280-290 тысяч тенге. Случаются нарушения и с нас снимают штраф 100%, хотя государство даёт право оплачивать штраф со скидкой в 50%, а с нас руководство снимает 100%. Это типа нам наказание. Нам не дают по времени ходить, чтобы мы сделали семь кругов, чтобы было больше транзакций, за шесть кругов нам оплачивать не хотят. Потом все говорят, что маршрут №22 бешено ездит, — говорит Саид Санатов.

— Кто сейчас не выйдет на линию, мы будем актировать как не выход на работу, — сказал генеральный директор ТОО «ЗКАП» Диас Жанибеков. – Как у работодателя будет юридическое обоснование тех, кто отсутствует на рабочем месте больше трёх часов по отрицательным мотивам. Кто не выйдет сейчас на линию – актируйте. Кто готов выйти – выходите, вечером обсудим. (…) Если кондукторы не хотят работать – это их право. Значит будем работать без них, или найдём им замену. В прошлом году мы обсуждали, говорили, хватит брать деньги, мы повышаем зарплату, вы тогда все согласились. В этом году вы снова говорите что-то. Вчера мы сказали, 4 000 оставляйте на обед, сигареты и так далее.

В десятом микрорайоне Уральска собрались около 40 водителей и столько же кондукторов, работающих на маршрутах №22 и №2. Они возмущены тем, что руководство ставит жёсткие условия, которые по факту невозможно выполнить. Также во всех автобусах установили датчики, которые фиксируют всех пассажиров.Другие её коллеги говорят, что якобы им даже принесли некие уведомления — если кто не согласен, может уходить с работы.По словам бастующих, ранее руководство предприятия говорило им о том, что поступившую наличку они могут использовать на обед.Саид Санатов рассказывает, что их требование — повышение заработной платы до 400 тысяч тенге на руки.На место прибыл директор предприятия, который предложил бастующим выйти на линию и встретиться вечером после смены. Людей это не устроило, говорят, что могут уволить по одному.Только что стало известно, что водители согласились выйти на линию и вечером решено провести собрание, на котором обсудят вопросы повышения зарплаты.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.