Спасатели обратились к жителям перед майскими праздниками. Алматинцев просят не купаться в горных реках Руководитель водолазно-спасательного отделения республиканского оперативно-спасательного отряд Андрей Быбченко на брифинге в РСК просил жителей быть внимательнее и аккуратнее при отдыхе в майские праздники. Он рассказал, что один из последних «трендов» — селфи на опасных местах, которые заканчиваются падением в реку.
— Вода сама по себе опасная стихия. Здесь в предгорном районе, особенно горные речки, у которых бурное течение, большой объём, сложный ландшафт и крутые берега. Основная опасность как раз у подхода к речкам, они несут собой огромные валуны весом более от 100 до 500 килограммов, — отметил Быбченко.
Если на ваших глазах человек упал в реку, прыгать за ним нельзя. По словам спасателя, даже опытные профессионалы в неё без снаряжения не заходят. Всё, что можно сделать — бежать вдоль реки за человеком. Возможно, ему удастся зацепиться за дерево или камень. В это время можно использовать подручные средства, протянуть палку, веревку, бревно. Ещё одна опасность, поджидающая в мае в горах — клещи. В этом году они особо активны. Спасатели рекомендуют жителям носить на природу закрытую одежду, капюшоны, заправлять рукава и брюки. Также советуют проверять одежду на наличие клещей у друг друга. Также в горах всё ещё сохраняется лавинная опасность.