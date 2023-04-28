— Вода сама по себе опасная стихия. Здесь в предгорном районе, особенно горные речки, у которых бурное течение, большой объём, сложный ландшафт и крутые берега. Основная опасность как раз у подхода к речкам, они несут собой огромные валуны весом более от 100 до 500 килограммов, — отметил Быбченко.Если на ваших глазах человек упал в реку, прыгать за ним нельзя. По словам спасателя, даже опытные профессионалы в неё без снаряжения не заходят. Всё, что можно сделать — бежать вдоль реки за человеком. Возможно, ему удастся зацепиться за дерево или камень. В это время можно использовать подручные средства, протянуть палку, веревку, бревно. Ещё одна опасность, поджидающая в мае в горах — клещи. В этом году они особо активны.
