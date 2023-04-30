По данным РГП "Казгидромет", первого мая в Уральске ожидается дождь с грозой и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут 30 градусов выше нуля, ночью +17. В Атырау прогнозируется ясная погода без осадков, скорость ветра достигнет 15 метров в секунду. Днем температура воздуха покажет +33, ночью +21. Облачная погода без осадков и +25 градусов тепла днем ожидает жителей Актобе. Ночью столбики термометров покажут 8 градусов тепла. В Актау дождь с грозой, днем +22, ночью +17. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.