— На сегодня у нас настолько большая заинтересованность среди пенсионеров, что мы ведём запись на май, июнь и июль. В среднем 55-60 человек стабильно посещают кружки. Кто-то ходит только на йогу или тренировку памяти, есть и те, кто посещает три кружка подряд. У нас хорошее помещение в центре города с автономным отоплением. Во всех комнатах имеется кварц и всё необходимое для занятий. Пенсионеры здесь преображаются буквально за неделю: начинают делать причёски, красятся, дают друг другу советы по стилю и дарят комплименты. Такие центры должны быть во всех густонаселённых районах города, сейчас к нам добираются на нескольких автобусах, и дорога занимает часы, — рассказала Айгюль Хасангалиева.

— Мне шестьдесят пять лет, я пришла сюда получить компьютерное образование, сегодня у меня третье занятие. На прошлом уроке объяснили последовательность получения справок и прочих документов через сайт egov.kz. Сегодня мы осваиваем социальные сети, показали, как фотографировать себя в instagram, снимать и пересылать видео. Подробно рассказывают о последовательности нажатия всех кнопок. Также я занимаюсь изучением английского языка, здесь очень хороший педагог, — отметила Кырмызы Джанмухамбетова.

По словам руководителя центра, торжественное открытие прошло 21 апреля. Все занятия проходят на бесплатной основе. Их ведут дипломированные преподаватели. Правда для посещения ЛФК, йоги и скандинавской ходьбы пенсионерам нужно иметь справку от терапевта о том, что занятия рекомендованы или не противопоказаны.Старшее поколение обучают не только компьютерной грамотности, но и активно пользоваться смартфоном: скачивать приложения для заказа такси, пользоваться приложениями eGOV mobile и банков, а кого-то интересует монтаж видео и социальные сети.Джанмухамбетова Кырмызы рассказала, как проходят занятия по компьютерной грамотности в центре долголетия «Камкор».Зоя апа посещает кружок живописи и рукодельного мастерства, девятого мая ей исполняется 80 лет. Центр можно посещать с первых дней после выхода на пенсию, самому старшему посетителю 83 года.Мнаура Мукашева, посещая уроки живописи, открыла в себе художественные таланты. Располагается центр по улице Г.Тукая 39. Посещение открыто в будние дни с 9:00 до 18:00 часов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.