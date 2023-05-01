Его нашли сотрудники учреждения, передает портал "Мой ГОРОД". Актюбинца разыскивают за изнасилование в России Иллюстративное фото с сайта facte.ru Преступление, в котором подозревали 23-летнего актюбинца, было совершено 29 марта в районе Жилгородок. Утром около 5:30 на 102 позвонила чудом выжившая дочь погибшей женщины. Мать и брат девочки были убиты, сама она получили множественные колото-резаные раны шеи, ранение трахеи. Как сообщили позже в полиции, в квартире были обнаружены трупы 35-летней женщины и ее 16-летнего сына с признаками насильственной смерти. 13-летняя дочь погибшей с ножевыми ранениями госпитализирована в реанимационное отделение Центра охраны материнства и детства. Начато досудебное расследование по ст.99 ч.3 УК РК «Убийство». Как стало известно позже, семья поселилась в одной из квартир 3-этажного дома два года назад. Старший из детей учился в колледже, девочка - школьница, их мама работала барменом в кафе. Отец детей незадолго до случившегося покончил жизнь самоубийством, но с семьей он давно не жил. По словам соседей, семья была вполне благополучной. 11 апреля в областном суде сообщили, что подозреваемого в разбое с проникновением в жилое помещение, убийстве двух и более лиц, а также в покушении на убийство малолетнего лица, задержали. Но подозреваемый, находясь в следственном изоляторе, покончил собой.
- Следственно арестованный был обнаружен ночью сотрудниками учреждения. Дежурной сменой незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. Несмотря на принимаемые меры, спасти подозреваемого не удалось. Прибывшей на место бригадой скорой помощи констатирована смерть подследственного. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Происшествие зарегистрировано в ЕРДР, начато досудебное расследование по ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства", - сообщили в департаменте уголовно-исполнительной системы по Актюбинской области.
Фарида ЗАРИП