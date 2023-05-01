День единства народа начали отмечать в 1996 году, ранее первого мая праздновали День труда, передаёт портал «Мой ГОРОД» В Казахстане отмечают День влюблённых Фото из архива "МГ" Сегодня, первого мая, казахстанцы отмечают День единства народа Казахстана. Праздник подарил дополнительный выходной день. В Уральске сегодня проходят культурные и спортивные мероприятия.   Президент поздравил граждан и отметил, что казахская земля стала родным домом для представителей разных этносов.
— Сегодня все наши граждане чувствуют сопричастность к общему прошлому, настоящему и будущему, у нас общие ценности и идеалы. Мы все принадлежим к одной большой семье, единой казахской нации, — говорится в поздравлении.
Он пожелал всем согражданам благополучия и процветания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.