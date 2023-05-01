— На комиссии было несколько человек. Мне задавали вопросы, в частности, почему я хочу получить статус беженца. Я подробно рассказал, что не хотел ехать в Украину и воевать, что сбежал, что теперь меня ждёт преследование за мои взгляды, — рассказал Игорь Санджиев.Заседание комиссии длилось около 20 минут, после чего россиянина отпустили, сказав, что ответ ему предоставят в виде уведомления в течение пяти дней. На положительный ответ комиссии Игорь Санджиев хоть и надеется, но верит мало. Слишком уж близка российская граница и слишком высокий интерес на родине.
— Будем судиться, — говорит он.Кстати, в мае состоится суд над ним за незаконное пересечение государственной границы. Заседание будет проходить в Бокейординском районе. Игорь Санджиев — гражданин России, сбежавший из воинской части в Элисте (столица Калмыкии — прим. автора) в марте этого года. Он пересёк границу и оказался в Уральске, где подал заявление о присвоении ему статуса беженца. О причинах говорит просто — «я не хочу убивать».
Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА