Иллюстративное фото из архива «МГ» Возгорание началось в 2:30 30 апреля. По данным ДЧС ЗКО, пожар произошёл в ресторане «Мерей» в Аксае. На лестничном марше второго этажа загорелись три холодильника и мебель. Ликвидировать пожар удалось в 4:14. Площадь горения составила 25 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.