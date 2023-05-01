Фото департамента полиции ЗКО ДТП произошло сегодня, 1 мая, недалеко от остановки у центрального рынка. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, около 13:00 по улице Курмангазы напротив кафе “Бибигуль” водитель маршрута №19 1970 года рождения столкнулся с автомобилем марки “Toyota Camry” и не справившись с наехал на пешехода. Женщина 1965 года рождения скончалась в больнице. Также телесные повреждения получили два пассажира автобуса. По данному факту ведется до судебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".Фото департамента полиции ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.