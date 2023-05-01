— Одним из важных методов решения проблемы является реализация только фортифицированной, обогащённой, муки. В тонну муки добавляют 150 граммов премикса и тогда она содержит железо, фолиевую кислоту, витамины В1, В2 и цинк, — объяснила заместителя руководителя ДСЭК Алматы Гаухар Каткенова.

маркировка муки наносится на государственном и русском языках и для обогащенной муки должна содержать следующую информацию: крупным шрифтом слово «обогащенная»; название добавки; пищевую и энергетическую ценность; состав и количественное содержание элементов добавки в муке;

для правильного хранения муки, оптимальная влажность воздуха должна составлять – 60-70%, а благоприятная температура – от +5 до +18 градусов.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Ситуация по железодефицитной анемии остаётся одной из главных проблем в стране, заверяют эпидемиологи. Только в Алматы на диспансерном учёте с диагнозом «железодефицитная анемия» стоят 2 866 человек.В этом году специалисты исследовали 26 проб муки, таких торговых марок как «Алтын Дән», «Цесна», «Пионер», «Пионер элит», Granum, «Жейхун», Dani Нан, Makfa, AQ MARAL, «Дамир АА», «Снежинка», «Царь», «Сәлем», Jaqsy bidai uny, «Аксарай», Sultan, «Жоғары сұрып байытылған бидай ұны». По результатам лабораторных исследований качество фортификации соответствуют по заявленным требованиям содержания железа в маркировке. Санитарные врачи рекомендуют приобретать только обогащённую муку и обращать внимание на следующее: