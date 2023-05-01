– Теплый майский праздник является ярким символом сплоченности всех жителей нашей многонациональной страны. Традиции дружбы и взаимопонимания глубоко укоренившись в сознании нашего народа, составляют основу гармонии, мира и согласия в стране. Многообразие культур, исторически сложившись на благодатной казахской земле, стало неотъемлемой частью нашей идентичности. В настоящее время в области дружно проживают представители более 80 этносов, которые осуществляют совместные мероприятия по сохранению стабильности в регионе, укреплению межнационального согласия. Объединенные общими идеалами и ценностями, мы уверенно преодолеваем все трудности и глобальные вызовы. Благодаря единству и стабильности в обществе, взаимной поддержке и созидательному труду, мы достигнем поставленных целей, – отметил Нариман Турегалиев.

Праздник начался с выступлений детских танцевальных коллективов в хореографической композиции. В национальных костюмах разных народов, проживающих в Приуралье, учащиеся и студенты Уральска исполнили красивые танцы. Во время концертной программы перед собравшимися жителями и гостями города выступил аким области Нариман Турегалиев. Он поздравил всех с Днем единства народа Казахстана и пожелал мира и благополучия.У театра им. А.Островского этнокультурные объединения Ассамблеи народа Казахстана ЗКО исполнили свои национальные песни и танцы, рассказали о своей культуре, представив своеобразную выставку. На улице Д.Нурпеисовой прошла традиционная выставка «Акжайык – город мастеров», в которой приняли участие местные ремесленники. Они представили разнообразные изделия из глины, дерева, кожи, шерсти, предметы быта. – Мы радуемся майским праздникам, началу весны. Всегда с большим удовольствием всей семьей приходим сюда на концертную программу. Сегодня такой теплый солнечный день и нам радостно на душе, что наши дети растут в мире и согласии, – говорит житель города Дмитрий Фадеев.Напомним, вечером культурные мероприятия продолжатся вечером в городском парке культуры и отдыха.