– Теплый майский праздник является ярким символом сплоченности всех жителей нашей многонациональной страны. Традиции дружбы и взаимопонимания глубоко укоренившись в сознании нашего народа, составляют основу гармонии, мира и согласия в стране. Многообразие культур, исторически сложившись на благодатной казахской земле, стало неотъемлемой частью нашей идентичности. В настоящее время в области дружно проживают представители более 80 этносов, которые осуществляют совместные мероприятия по сохранению стабильности в регионе, укреплению межнационального согласия. Объединенные общими идеалами и ценностями, мы уверенно преодолеваем все трудности и глобальные вызовы. Благодаря единству и стабильности в обществе, взаимной поддержке и созидательному труду, мы достигнем поставленных целей, – отметил Нариман Турегалиев.У театра им. А.Островского этнокультурные объединения Ассамблеи народа Казахстана ЗКО исполнили свои национальные песни и танцы, рассказали о своей культуре, представив своеобразную выставку. На улице Д.Нурпеисовой прошла традиционная выставка «Акжайык – город мастеров», в которой приняли участие местные ремесленники. Они представили разнообразные изделия из глины, дерева, кожи, шерсти, предметы быта. – Мы радуемся майским праздникам, началу весны. Всегда с большим удовольствием всей семьей приходим сюда на концертную программу. Сегодня такой теплый солнечный день и нам радостно на душе, что наши дети растут в мире и согласии, – говорит житель города Дмитрий Фадеев. Напомним, вечером культурные мероприятия продолжатся вечером в городском парке культуры и отдыха. Георгий ЖОРОВ фото автора Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
В Казахстане введут новую систему контроля за медкнижками
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.