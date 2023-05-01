Синоптики прогнозируют в западной части республики переменную облачность, дождь и грозу. Иллюстративное фото из архива «МГ» По информации РГП "Казгидромет":
  • В Уральске ожидаются переменная облачность, дождь и гроза. В дневное время температура воздуха составит +22..+24 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 9-14 метров в секунду.
  • В Атырау переменная облачность, без осадков. Днём будет +27..+29 градусов, ночью +17..+19 градусов. Ветер до 9-14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность, без осадков. Днём ожидается до +23..+25 градусов. Ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер до 9-14метров в секунду..
  • В Актау — облачно, дождь и гроза. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +12..+14 градусов. Ветер до 9-14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. В дневное время температура воздуха составит +13..+15 градусов, ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 2-7 метров в секунду.
