Фото: акимат Актюбинской области Пожар произошёл на газоперерабатывающем заводе на месторождении Жанажол. Вызов о загоревшейся установке получения лёгких углеводородов поступил в службу спасения первого мая в 15:55. Пожар удалось локализовать в 20:35 и полностью потушить в 6:20 второго мая. С огнём боролись 52 спасателя. В пресс-службе акимата региона сообщили, что четверо рабочих, получивших ожоги, экстренно госпитализированы в Центральную больницу Темирского района. Их состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Причины и последствия происшествия устанавливаются.