В апреле там произошло два природных пожара. 23 числа загорелись полгектара сухостоя в ущелье Алма Арасан, а 27 апреля — склон горы Мохнатка. — Чтобы не допустить природные пожары, там работают мобильные группы ДЧС Алматы. Помогают им нести службу конные и пешие патрули лесохозяйственных учреждений, также привлекаются волонтёры. Эти группы проверяют потенциально «горячие» точки, где могут возникнуть пожары. При рейде применяют дроны, оснащённые тепловизорами и системой оповещения, — рассказали в ведомстве.

на территории ущелья Алма Арасан — 12 мест вдоль речек Большая Алматинка и Казачка,

на «Бутаковке» — 2 места.

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что 38-летнего мужчину оштрафовали за розжиг костра в Иле-Алатауском национальном природном парке. Теперь он должен казне 345 тысяч тенге.Спасатели напомнили, что розжиг костра в Нацпарке обойдётся карману нарушителя в 345 тысяч тенге. При этом в Иле-Алатау есть 14 специально оборудованных мест для приготовления горячей пищи: