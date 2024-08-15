В прокуратуре области напоминают, что за езду в нетрезвом состоянии наряду с административной предусмотрена и уголовная ответственность. За управление авто в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде ареста на 20 суток и лишения водительских прав на семь лет. А тому, кто сел за руль уже лишенным прав, да ещё и в нетрезвом (алкогольном, наркотическом - прим. автора) состоянии и вовсе может грозить лишение свободы до 10 лет и пожизненное лишение водительских прав.

– Анализ происшествий показывает, что отступления водителей от закона носят преднамеренный характер. Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, предупреждения, противоправные действия со стороны водителей не прекращаются. С начала этого года осуждены 103 водителя, которые несмотря на решение суда о лишении прав, вновь сели за руль, будучи в нетрезвом состоянии, - сообщили в прокуратуре.

К примеру, житель ЗКО в период неснятой и непогашенной судимости за вождение в нетрезвом состоянии вновь управлял авто в состоянии наркотического опьянения. В суде подсудимый вину свою не признал и пытался убедить, что он не управлял транспортным средством.

Однако прокуроры предоставили суду доказательства (фото и видеофиксация - прим. автора) вины подсудимого. В итоге суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительное системы максимальной безопасности. Кроме этого его пожизненно лишили водительских прав.

Приговор суда не вступил в законную силу.