По данным МЧС РК, в запрещенных для купания местах на реках Илек и Каргалы начали устанавливать таблички с шокирующими надписями: "Купание запрещено. Здесь утонул человек". Это реальные места, откуда доставали утопленников. Таким образом МЧС обращает внимание населения на необходимость соблюдения правил безопасности.

Отметим, что в Актюбинской области сотрудники пожарной части и воинской части МЧС 20982 обучаются плаванию и спасению утопающих. Занятия у бассейна проводятся 5 дней в неделю.

Всего в июле прошли обучение плаванию 114 сотрудника. Сотрудники, завершившие курс плавания, привлечены к рейдовым мероприятиям на водоемах области.