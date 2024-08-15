Руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО Женис Нигметуллин на заседании в областном акимате сообщил, что в регионе планируется строительство девяти спортивных объектов. В Уральске на базе стадиона "Юность" будет создан спортивный комплекс для лиц с инвалидностью. В микрорайоне Акжайык запланировано строительство центра настольного тенниса. Кроме того, в городе продолжается строительство многофункционального спортивного комплекса в 10 микрорайоне. В селах Казталовка, Таскала, Жанаказан, Дарьинск, Акжаик и Новая жизнь будут построены физкультурно-оздоровительные центры.

Кроме того, по словам руководителя ведомства, планируется реконструкция стадиона имени Петра Атояна и базы академической гребли в парке культуры и отдыха. В этом году также начнется строительство трех детско-юношеских спортивных школ в Уральске, селе Дарьинск и Акжаик.

По словам Нигметуллина, массовым спортом регулярно занимаются 39,6% жителей области. Если сравнивать 2022 и 2023 годы, то количество спортсменов увеличивается. С 2021 года в регионе открылись 400 спортивных секций. Около 12 тысяч детей занимаются спортом бесплатно. В 2024 году наши спортсмены привезли с чемпионата Азии пять золотых, одну серебряную и три бронзовых медали, а на чемпионате мира завоевали бронзовую медаль. Кроме того, наша спортсменка принимала участие в Олимпийских играх в Париже.

В планах управления — открыть клуб для качественной подготовки спортсменов к Олимпийским играм. Также планируется увеличить количество секций по олимпийским видам спорта, таким как художественная гимнастика и биатлон. Особое внимание будет уделено развитию многомедальных видов спорта, таких как стрельба и легкая атлетика. Кроме того, предусмотрено открытие лечебно-оздоровительного диспансера.



