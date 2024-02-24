По словам акима ЗКО Наримана Турегалиева, в соответствии с поручением президента страны, в целях формирования здорового образа жизни, в 2020-2023 годах введено в эксплуатацию 10 спортивных комплексов. В прошлом году начато строительство четырех физкультурно-оздоровительных комплексов, два из которых завершены. В остальных двух районах строительные работы будут завершены в этом году. В результате 100% районных центров будут охвачены физкультурно-оздоровительными комплексами.

- Как известно, в рамках рабочей поездки в наш регион, глава государства поручил за счет средств национальной компании «КазМунайГаз» построить многофункциональный спортивный комплекс в городе Уральск. На сегодняшний день строительство спортивного комплекса идет полным ходом, - сказал глава региона.

Также будет начато строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в селе Дарьинск района Бәйтерек и в селе Акжайык Теректинского района.