Трагедия произошла в селе имени Касыма Аманжолова Карагандинской области, сообщает Телеграм-канал "Патриот". Вечером 23 февраля при пожаре в жилом доме погибли четверо детей. Они были дома одни. Предположительно родители ушли к соседям.

После тушения огня пожарные обнаружили тело четырехлетнего мальчика - в марте ему исполнилось бы 5 лет.

Обнаружено тело второго мальчика, тоже в марте ему исполнилось бы 4 годика.

Третий погибший ребёнок - двухлетний мальчик, ему в июне исполнилось бы 3 годика.

Найдено тело четвертого ребёнка - девочки. Ее возраст уточняется.

Как долго дети сидели дома без присмотра, выясняет полиция. Родителей сейчас не допрашивают, с ними работают психологи - помогают пережить утрату.

По неофициальным данным, источником пожара стала печь, в доме печное отопление.