В Комитете vажилиса по социально-культурному развитию прошла презентация законопроекта по вопросам физической культуры и спорта, сообщается в телеграм-канале Парламента. Основная цель – избавиться от лишних бюрократических процедур в этой сфере.
Что изменится в сфере спорта?
- Акцент сделают на те виды спорта, которые есть на Олимпиаде, Паралимпиаде, Сурдлимпиаде, а также на Азиатских и Параазиатских играх, особенно на те, где у нас хорошие результаты.
- Пересмотрят, как у нас всё устроено в управлении спортом. Для каждого вида спорта будет только одна федерация.
- Подтянут подготовку молодых спортсменов, создадут и утвердят национальные правила тренировок.
- Спортивная медицина – получит развитие, выделят специальный раздел для работы национальной организации спортивной медицины и реабилитации.
Также рассматриваются и другие изменения. Дальнейшее обсуждение этого законопроекта будет идти в рамках специальной группы, которую возглавит депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев.