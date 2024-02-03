В Комитете vажилиса по социально-культурному развитию прошла презентация законопроекта по вопросам физической культуры и спорта, сообщается в телеграм-канале Парламента. Основная цель – избавиться от лишних бюрократических процедур в этой сфере.

Что изменится в сфере спорта?

Акцент сделают на те виды спорта, которые есть на Олимпиаде, Паралимпиаде, Сурдлимпиаде, а также на Азиатских и Параазиатских играх, особенно на те, где у нас хорошие результаты.

Пересмотрят, как у нас всё устроено в управлении спортом. Для каждого вида спорта будет только одна федерация.

Подтянут подготовку молодых спортсменов, создадут и утвердят национальные правила тренировок.

Спортивная медицина – получит развитие, выделят специальный раздел для работы национальной организации спортивной медицины и реабилитации.

Также рассматриваются и другие изменения. Дальнейшее обсуждение этого законопроекта будет идти в рамках специальной группы, которую возглавит депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев.