Видео на своей странице в Facebook опубликовал Нурлан Жунасов. Мужчина предположил, что видео было снято в детсаду Атырау.



Под постом, который собрал сотни гневных комментариев, ответил и акимат Атырау.

Этот инцидент произошел в частном детском саду "Дара-инклю". В настоящее время по данному инциденту компетентными органами проводятся проверки. При городском отделе образования также будет начата служебная проверка (…). Инцидент находится на жестком контроле руководителя отдела. По итогам проверки в рамках закона будут рассмотрены дисциплинарные меры, - говорится в ответе акимата.

Как выяснилось, управлением полиции Атырау по данному факту начато расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия, уточнили в ведомстве.

Видео со страницы Нурлана Жунасова