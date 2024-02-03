Полиция Актюбинской области задержала мужчину, который «продавал» должность помощника машиниста за несколько миллионов тенге.



По информации ведомства, во время расследования было установлено, что 30-летний житель райцентра, работающий помощником машиниста на железнодорожной станции, осенью прошлого года, под предлогом трудоустройства помощником машиниста в депо, завладел денежными средствами нескольких человек. Должность "стоила" от двух до двух с половиной миллионов тенге.

Таким образом, от шести человек он получил в общей сложности 16 миллионов тенге. Все потерпевшие знакомы с ним через общего знакомого и перечислили деньги на указанные подозреваемым счета. Но ни трудоустроиться, ни вернуть деньги обратно, потерпевшим не удалось.



По факту мошенничества полиция возбудила уголовное дело, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Он пояснил, что деньги уже потратил. Проводится досудебное расследование.