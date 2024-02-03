По информации Polisia.kz, осенью 2023 года сотрудники департамента полиции на транспорте задержали 36-летнего иностранца за заведомо ложное сообщение об акте терроризма на авиарейсе Астана – Санкт-Петербург.

– По вышеуказанному факту проведено досудебное расследование. В ходе следствия правонарушитель свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что пошел на такой необдуманный шаг после семейной ссоры, где его супруга решила улететь в Санкт-Петербург, – отметил начальник департамента Бакытжан Малыбаев.

В конце января 2024 года решением межрайонного суда по уголовным делам Астаны мужчина был признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 750 МРП (2 млн 587 тысяч 700 тенге).

По словам главы департамента, мотивы совершения такого поступка разные – от умышленного хулиганства до легкомысленных высказываний. Очень часто подобные преступления совершаются и в состоянии алкогольного опьянения.

– К сожалению, до сих пор граждане не подозревают о серьезной ответственности за подобные проступки. Объекты транспортной инфраструктуры являются объектами жизнеобеспечения, где в одно время находится наибольшая концентрация людей, поэтому сразу после таких слов, осуществляется оцепление объекта сотрудниками правоохранительных органов, проводится эвакуация людей, задействуют экстренные службы, отменяются или задерживаются рейсы, – отметил глава ведомства.

Также он напомнил, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Кроме того, лжетеррористы по решению суда оплачивают в полном объеме расходы за ложный вызов на место происшествия оперативных служб реагирования.