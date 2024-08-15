В Актюбинской области прошло заседание комиссии по распределению 40 образовательных грантов (бакалавриат-прим.автора) для подготовки специалистов в вузах. Об этом сообщается на сайте акимата Актюбинской области. Гранты выделены из средств местного бюджета на новый 2024-2025 учебный год.

На 40 мест, выделенных с учетом потребностей регионального рынка труда, претендовали 23 человека. Неосвоенные грантовые места по таким специальностям, как учитель русского языка и литературы, ветеринария, водные ресурсы и рыбное хозяйство, режиссура, были перераспределены на специальности с высоким конкурсом.

Согласно приказу местного исполнительного органа, специалист, завершивший обучение в вузе по гранту, обязан по распределению отправиться на работу в любую точку региона, где существует нехватка кадров, и проработать там не менее 5 лет. Грантополучатели должны подать документы в выбранные вузы до 25 августа.