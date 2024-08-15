Каждый месяц лучшие водители партнеров сервиса Яндекс Go смогут бесплатно получить доступ к одному из курсов: основы программирования на Python, навыки SQL для анализа данных или основы дизайна в Figma. Обучаться на курсе может сам водитель или его родственник.

Программа подготовки водителей партнеров Яндекс Go IT-профессиям была запущена в 2023 году. На 130 выделенных мест компания получила более 1700 заявок от желающих пройти обучение. В этом году набор стал ежемесячным. Теперь каждый месяц обучение будет предложено 50 лучшим водителям, которые совершили большее количество поездок за месяц и имеют высокий рейтинг в приложении.

По условиям программы водитель сможет пройти курс сам или передать его своему родственнику или другу. Обучение проходит онлайн на платформе Яндекс Практикум, доступ к курсу остаётся навсегда. Для прохождения курса достаточно иметь компьютер, хороший доступ в интернет и уделять занятиям хотя бы два часа в день.

Программа включает в себя три курса. Курс по основным принципам языка Python знакомит с базовым синтаксисом, основными типами функций и структурных данных. На курсе по базовому SQL для работы с данными и аналитики можно познакомиться с основами языка запросов SQL и освоить PostgreSQL - популярную систему управления данными. Курс по основам дизайна в Figma научит применять базовые дизайн-правила для решения простых задач и создавать простые макеты по образцу (логотип, баннер, лендинг, мобильное приложение).

Курсы создаются при участии практикующих профессионалов из Яндекса и имеют практическую направленность. В рамках обучения студенты создают свои проекты, которые становятся частью профессионального портфолио и помогают в будущем поиске карьерных возможностей.

Обучение водителей на IT-курсах – это один из проектов Yandex Qazaqstan по расширению доступности IT-образования. В Казахстане также работают Школы программирования Яндекса для старшеклассников, а международная программа поддержки девушек в IT-предпринимательстве проходит при финансовой, экспертной и менторской поддержке Яндекса.