Исполняющий обязанности руководителя управления цифровых технологий ЗКО Ергали Ержанов отметил, что в прошлом году межрегиональная инспекция связи провела 63 внеплановых проверок операторов на соответствие услуг мобильной связи. В результате в 27 населённых пунктах и в Уральске операторов связи оштрафовали на 165 миллионов тенге.
— До августа 2024 года провели 28 внеплановых проверок в 12 селах и 16 проверок в Уральске. По итогам операторов оштрафовали на 49,8 миллиона тенге, в том числе "Билайн" на 22,1 миллиона, "Теле2/Алтел" на 22,1 миллиона тенге, "Кселл/Актив" на 5,5 миллиона тенге, — пояснил спикер.
По словам Ергали Ержанова, одной из проблем, влияющих на качество сотовой связи и интернета является «Радиофобия» и установка устройство несертифицированного репитора (усилителя сотовой сети), которое воздействует на базовую станцию.
— Устройство усилителя сотовой сети ухудшает качество сигналов, поступающих на базовую станцию операторов сотовой связи. В результате население не получает качественные услуги. Например, если в одном доме в селе установлено устройство усилителя сети сотовой связи, то его сосед не может пользоваться связью или мобильным интернетом. Проблема часто встречается при проверке качества связи и мобильного интернета, — отметил он.