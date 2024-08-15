Исполняющий обязанности руководителя управления цифровых технологий ЗКО Ергали Ержанов отметил, что в прошлом году межрегиональная инспекция связи провела 63 внеплановых проверок операторов на соответствие услуг мобильной связи. В результате в 27 населённых пунктах и в Уральске операторов связи оштрафовали на 165 миллионов тенге.

— До августа 2024 года провели 28 внеплановых проверок в 12 селах и 16 проверок в Уральске. По итогам операторов оштрафовали на 49,8 миллиона тенге, в том числе "Билайн" на 22,1 миллиона, "Теле2/Алтел" на 22,1 миллиона тенге, "Кселл/Актив" на 5,5 миллиона тенге, — пояснил спикер.

По словам Ергали Ержанова, одной из проблем, влияющих на качество сотовой связи и интернета является «Радиофобия» и установка устройство несертифицированного репитора (усилителя сотовой сети), которое воздействует на базовую станцию.