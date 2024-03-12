Руководитель межрегиональной инспекции связи по ЗКО Айвар Султашев сообщил, что за прошлый год на операторов мобильной связи наложили штрафы на сумму 165 миллионов 600 тысяч тенге.

— У трех операторов обнаружили проблемы с качеством связи и интернета, в результате чего их оштрафовали на 35 миллионов 997 тысяч тенге в последнем проверочном периоде. Проверки инициируются на основе жалоб граждан. Сейчас в обработке находятся три жалобы, причем проблемы и нарушения в каждом случае одинаковы и касаются качества интернета и мобильной связи, — отметил Айвар Султашев.

Между тем, агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана провело анализ состояния конкуренции на рынке мобильной связи, об этом сообщается на сайте ведомства. Целью анализа было определение уровня конкуренции и разработка мер для улучшения доступа на этот рынок.

Аукцион министерства цифрового развития по распределению радиочастот для услуг 5G, проведенный без учета предложений агентства, усилил монополию на рынке. Группа компаний «Казахтелеком» выиграла аукцион, получив 100% контроль над сетью 5G.

— Недостаточная конкуренция, особенно из-за доминирования государственных компаний, привела к меньшей борьбе за клиентов среди операторов связи и стабилизации цен. Это вызвало рост жалоб на повышение цен и ухудшение качества услуг связи и интернета. Операторы связи объясняют повышение цен ростом инвестиций в сеть. Но данные показывают, что инвестиции уменьшаются: в 2021 году на 20% меньше, чем в предыдущем году, и на 30% меньше в 2022 году. В то же время, финансовые возможности и прибыль операторов растут, — сообщается на сайте ведомства.

Агентство обнаружило препятствия для доступа на рынок сотовой связи и получения радиочастот, которые включают ограничивающие конкуренцию условия в нормативных актах, проблемы в системе распределения радиочастот и доступе к инфраструктуре. Министерству цифрового развития даны рекомендации для устранения этих барьеров и поддержки развития конкуренции.

Напомним, за год в стране тарифные планы подорожали от 7,7% до 57,3%. Только с мая по июль сотовые операторы повысили стоимость услуг на более чем 30 тарифных планах с ежемесячной абонентской платой.