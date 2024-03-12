На скамье подсудимых 32-летний Дархан Ахметжанов, который напал на водителя автобуса и спровоцировал аварию, сообщает телеканал КТК. В страшном ДТП погибли три человека — мужчина и супружеская пара. У всех остались маленькие дети. Родственники погибших убеждены, что в трагедии виноват не только нападавший.

Одной из первых в суде выступала Ермек Шокебаева - водитель маршрута. 36-летняя алматинка заявила, что смертельная авария произошла из-за буйного пассажира. Мужчина набросится на нее с кулаками.

— Я не специально задавила людей. Я не считаю себя виноватой. Конечно, возможно, я тоже стала причиной трагедии. Дело было так: на повороте этот человек сказал, чтобы я остановилась. Но я не могла, потому что мы уже поднимались на мост по второй полосе. Еще было скользко. Я не могла резко затормозить. В это время пассажир ругался матом. Я сказала: «Выйдешь на следующей». Если бы он умер, я бы несла ответственность. Спускалась с моста – и дальше уже ничего не помню. Он ударил меня. Потом очнулась, смотрю, я уже лежу на остановке, — рассказала Ермек Шокебаева.

Подсудимый Дархан Ахметжанов не отрицает, что именно он начал конфликт. Он сказал, что у него возникли проблемы с оплатой за проезд. Он потребовал остановиться в неположенном месте, но водитель ему отказала.

Обстановка на слушании накалялась. Родственники погибших не могли сдержать эмоций. Жена погибшего мужчины заявила, что водитель могла предотвратить трагедию, если бы не вступила в перепалку с буйным пассажиром и высадила его, где он просил.

— В показаниях вы сказали, что пассажир не смог оплатить проезд, и вы его позвали. Почему вы требовали оплату за проезд, если это не входит в ваши обязанности? Для этого ведь есть контролеры. Получается, вы сами спровоцировали его на конфликт, раз позвали к себе. Вы выжили, а моего мужа нет в живых. Мужчина просил, чтобы вы остановили перед мостом. Вы же видели, что началась перепалка. Почему не остановились и не включили «аварийку»?, — заявила вдова Айнура Кусаинова.

Сын погибшей супружеской пары требует наказать виновных. Ведь четверо детей остались сиротами. Они потеряли сразу обоих родителей.

Подсудимый признал свою вину только по статье «Хулиганство» и попросил прощения у родственников погибших. Мужчина работал строителем. У него есть трое несовершеннолетних детей.