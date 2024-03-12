Школьники и педагог погибли в ДТП по пути на олимпиаду: водителю вынесли приговор

Среди погибших завуч, друг учителя, находившегося за рулем, его сестренка-школьница и еще один ученик. Трое детей получили ушибы и ссадины. Авария произошла утром 19 декабря 2023 года. Дети с учителями из поселка Жаныс би Иргизского района ехали на этап республиканской олимпиады в районный центр, и попали в ДТП. На трассе Самара-Шымкент «Toyota Alphard» столкнулась со встречным грузовым «Volvo». Сопровождения полиции не было. Учителя, что был за рулем, обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть троих человек.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 7 лет.



Подсудимый вину признал, раскаялся. Сегодня, 12 марта, ему вынесли приговор - 5 лет лишения свободы, а также лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.