Пропавший 16-летний Илья Буланцев воспитанник детской деревни, об этом сообщила воспитатель учреждения. 10 марта примерно в 11 часов подросток вышел из коттеджа по улице 152-Стрелковой дивизии (Детская деревня - прим.автора) и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

По словам воспитателя, Илья склонен к побегам.

— Ребенка отправляли в специализированную школу на исправление. Вернулся не так давно и снова убежал. Он и так был на строгом контроле, участковый приходил несколько раз в день. У Ильи даже нет телефона для связи. Для хорошей жизни у него есть все. И хоккеем он занимается и репетиторы есть и психологи с ним занимаются. Он со всеми в хороших отношениях, его здесь никто не обижает, — сообщила Яна Чапурина.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что они занимаются поисками мальчика.

Приметы: мальчик худощавого телосложения, рост 150-160 сантиметров. Был одет в черную куртку до колен с капюшоном, темно-синие трико, черные кроссовки с надписью Nike. По словам воспитателя, из особых примет у юноши при улыбке выпирают клыки.

Всех, кто видел пропавшего или располагает какой-либо информацией о местонахождении Ильи Буланцева, просят сообщить по номеру телефона: 8-(777)-184-04-90, 8-(705)-796-68-68 или 102.