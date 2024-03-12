В ТОО «ЗапКазРЭК» сообщили, что сегодня, 12 марта, в Уральске ожидаются отключения электроэнергии.



Так, в связи с профилактическим ремонтом на ТП В-08 с 14:00-17:30 будет отсутствовать электроэнергия по адресам Северо-Восток 39, 38, 37, 46, 46/1.

- Также в связи с профремонтом на ТП В-44 электричество с 09:00-13:00 будет отключено по адресам: улица Ульяны Громовой 9, 11, 13, улица Производственная 3, 5, 7, 9,Завокзальный тупик 59. 61. В связи с пропилкой деревьев по ВЛ 10 кВ ПС Западная ячейка 11 и ПС Зачаганск ячейка 23 с 10:00 до 15:00 будет отсутствовать электроэнергия частично поселок Зачаганск по улицам: Гринько, Сламихина, Владимирская, Узенская, Ертаргын, Цветочная, Солнечная, Южная. Время работ с 10:00-15:00, - уточнили в ведомстве.