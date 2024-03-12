В специализированном межрайонном уголовном суде по делам несовершеннолетних рассмотрели дело в отношении пяти человек. Одна из них - женщина, которую обвинили в неоднократной торговле несовершеннолетними, находящимися в беспомощном состоянии группой лиц по предварительному сговору и в мошенничестве. Её приговорили к восьми годам лишения свободы.

Кроме женщины на скамье подсудимых оказались две семейные пары, которые купили у неё детей. Они осуждены к трем годам лишения свободы условно.

Из материалов дела следует, что подсудимая будучи беременной договорилась с семейной парой о том, что продаст им своего ребенка после того как родит. Действительно после рождения она продала малыша супругам.

Спустя какое-то время женщина вновь забеременела и решила снова пойти на преступление. Однако на этот раз она договорилась уже с двумя семейными парами. Однако взяв деньги, она исчезла. Супруги лишились 2,3 миллиона тенге.

На этом подсудимая не остановилась и договорилась уже с другой семейной парой. Условия были всё те же - за определенную сумму денег горе-мамаша должна была отдать им своего малыша после его рождения. Супружеская пара периодически переводили деньги на счет подсудимой до рождения ребенка. После того, как малыш появился на свет, они забрали его в семью. Обе семейные пары, выкупившие детей, немедленно установили отцовство и вписали свои имена в свидетельство о рождении детей.

Осужденные не согласились с таким решением суда и решили его обжаловать. Однако судебная коллегия не нашла оснований для изменения или отмены приговора и оставила его без изменений.