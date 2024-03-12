Апелляционную жалобу рассмотрел областной суд, сообщает astanatv.kz. Мужчине не только заменили условный срок на реальный, но и удвоили сумму компенсации морального вреда. Девочку Каракат сбили на пешеходном переходе. У неё серьёзное повреждение мозга, в нескольких местах переломаны руки и ноги.

Однако 31 января суд первой инстанции приговорил виновника ДТП к полутора годам ограничения свободы. Повлияли положительные характеристики с работы и отсутствие судимости. Мама девочки не согласились со столько мягким вердиктом. Тем более, что во время ДТП водитель был под наркотиками. И вот в областном суде огласили новый приговор.

– Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права управлять транспортным средством на 10 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. И увеличить размер взысканного морального вреда до 10 миллионов тенге, - зачитал судья областного суда Айвар Бижанов.

В беспомощном состоянии Каракат лежит уже шестой месяц. Она не двигается и не разговаривает. Девочка вынуждена принимать лекарства, чтобы уснуть.