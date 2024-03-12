Четвертого марта осужденный за сепаратизм Денис Рудных объявил голодовку. На такой шаг мужчина пошел из-за несогласия с вынесенным приговором. Напомним, мужчину приговорили к пяти годам и двум месяцам лишения свободы не только за сепаратистские высказывания в сети, но и разжигание межнациональной розни.

О своем решении Денис Рудных заранее письменно уведомил руководство колонии средней безопасности №27, в котором он отбывает наказание. При этом осужденный отказался не только от еды, но и воды.

Сегодня, 11 марта, в прокуратуре ЗКО сообщили, что он продолжает голодовку. Однако иных подробностей в пресс-службе ДУИС по ЗКО нам не сообщили. Более того, в ведомстве игнорировались все запросы редакции, в том числе касательно состояния здоровья Рудных, а также оказания ему медицинской помощи. Ранее родственники Рудных заявляли, что ему диагностировали серьезное заболевание.

Сестра Дениса Рудных Евгения сообщила, что у них так же нет никакой информации о состоянии брата.

Ранее появилась информация о том, что Денис Рудных якобы завершил акцию протеста, однако позже выяснилось, что голодовка продолжается. Однако осужденный от воды не отказывается, но по-прежнему пищу не принимает.

Редакция «МГ» направила официальный запрос в Комитет уголовно-исполнительной системы с просьбой предоставить возможность встретиться с Денисом Рудных. Ранее осужденный сам просил организовать ему встречу с журналистами «МГ». Однако, в ведомстве нам отказали, не указав при этом причины отказа.