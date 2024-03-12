В акимате ЗКО сообщили, что в Уральске насчитывается 537 дворовых территорий, 300 из которых благоустроены, остальные требуют ремонта. На территории поселка Зачаганск имеется 22 спортивные и 84 игровые площадки. В Круглоозерном три детских площадки и одна в селе Серебряково. В поселке Деркул 12 игровых зон и одна комплексная площадка.

— С 2021по 2023 годы была благоустроена 31 дворовая территория на общую сумму 1,2 миллиарда тенге. Кроме того, в прошлом году было благоустроено девять дворов за счет сэкономленных средств. В Зачаганске было простроено шесть игровых площадок на 22 миллиона тенге. Отремонтировано восемь на 12 миллионов тенге. В поселке Круглоозерное был проведен ремонт трех детских площадок на сумму два миллиона тенге. На 2024 заключены договоры на благоустройство 24 дворов на общую сумму 1,4 миллиарда тенге, — сказано в ответе акимата.

За прошлый год в поселке Деркул в районе Үміт и Ынтымақ были отремонтированы детские игровые элементы. На ремонтно-восстановительные работы было выделено 9,6 миллиона тенге.