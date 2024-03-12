Не будете работать над инвестпроектами, будете освобождать свои места - аким ЗКО

Аким области Нариман Турегалиев провел совещание по вопросам привлечения инвестиций в регион.

Так, по данным управления предпринимательства ЗКО, в рамках привлечения инвестиций в регион, в прошлом году запущено 45 проектов, в результате чего было создано одна тысяча новых рабочих мест. В целом, по итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал вырос на 16,4% и составил 645,6 млрд тенге. БОльшая часть из них – инвестиции, привлеченные через Карачаганакское месторождение.



Как отмечают в акимате, работа по привлечению инвестиций со стороны городов областного значения и районов ведется медленно. Так, более половины районов имеют проекты в пределах одного млрд тенге, а проекты, представленные в Букейординском, Каратобинском, Казталовском, Чингирлауском районах и вовсе ниже 205 млн тенге.

Аким области отметил важность работы по привлечению инвестиций и поручил усилить деятельность в этом направлении.

- Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил сформировать прочную промышленную основу страны и реализовать эффективные инвестиционные проекты в каждом регионе. Поэтому нам необходимо реализовать конкретные инвестпроекты по дальнейшей диверсификации экономики области, в том числе по привлечению инвестиций, - сказал Нариман Турегалиев.

Несмотря на то, что город Уральск является областным центром, по итогам 2023 года объем частных инвестиций в основной капитал уменьшился на 6,8% или 83 млрд тенге. Также низкие показатели наблюдаются в ряде районов.



Глава региона предупредил, что работа каждого акима района, каждого руководителя управления должна быть связана с привлечением инвестиций.



- Если не будете заниматься инвестпроектами, то будете освобождать свои места. Я буду принимать кадровые решения. Нужны конкретные проекты. Нужен результат, - отметил аким области.