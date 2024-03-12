В акимате Бурлинского района расказали о праздновании Наурыза. Как выяснилось, в районе и в городе Аксай пройдут десятки различных культурных и спортивных мероприятий. Так, уже завтра, 14 марта казахстанцы отмечают Көрісу айт или праздник Амал, который в переводе с казахского языка буквально означает "встреча". В этот день принято ходить друг к другу в гости и обязательно поздравлять, что вновь пришла весна. С 14 марта в спорткомплексе "Карачаганак" стартует турнир по казакша курес, а также будет организовано первенство района по волейболу среди женщин.

Также в районе пройдет марафон добрых дел, ярмарка низких цен, встречи и концерты в доме престрелых и кризисном центре для жертв бытового насилия. Различные мероприятия пройдут в школах района. В организациях проведут челлендж в на тему национальной одежды.

Главное празднование начнется 22 марта в парке имени Жангирова, где будут установлены юрты. Там же пройдет национальное шоу "Наурызнама", в рамках которой пройдет этно-шоу с участием 100 домбристов, 100 бабушек в национальной одежде с внуками и многое другое.

А на следующий день, 23 марта, в Бурлинском районе отметят общенациональную экологическую акцию по очистке водоемов от мусора и уборке снега на прилегающих территориях.

Напомним, в своем интервью в январе этого года Касым-Жомарт Токаев призвал отмечать Наурыз по-новому.