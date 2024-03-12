С начала 2025 года личные медицинские книжки граждан (ЛМК) перейдут полностью в онлайн-формат. Это позволит гражданам сократить время прохождения медосмотра, исключит необходимость посещения терапевта повторно для получения штампа о допуске к работе. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК.

После перехода медкнижек в электронный формат, результаты можно будет получить в личном кабинете. Процесс автоматизации выдачи личной медицинской книжки (ЛМК) находится на завершающем этапе. В настоящее время ведётся работа по интеграции медицинских информационных систем, в результате которой сервис «Е-Денсаулык» начнет прием данных модуля «Личная медицинская книжка».