Во время весеннего паводка в садовых обществах города было отключено газоснабжение. По словам дачников, после того как вода сошла, газ так и не восстановили. Председатели 24товарищств записали видеообращение с просьбой разобраться в ситуации.

В связи с этим в городском акимате с председателями садовых товариществ, заместителем акима города и газовиками.

Представитель АО «QAZAQGAZ AIMAQ» Тимур Ибраев сообщил, что работа по газификации дачных массивов уже началась.

— Сейчас наша работа по восстановлению газоснабжения ускорилась. Раньше частные компании строили газопроводы на территорию дачных участков. Поэтому мы хотели бы, чтобы местные жители помогли нам определить точное расположение некоторых газовых коробов и труб. Перед поставкой газа мы проведем опрессовку и другие необходимые мероприятия, — сказал Тимур Ибраев.

Заместитель акима города отметил, что восстановить газоснабжение необходимо до начала отопительного сезона.