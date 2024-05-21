На сайте премьер министра РК сообщается, что паводковая ситуация в регионе стабилизировалась. Уже более 8,5 тысячи человек смогли вернуться домой. Сейчас комиссия занимается осмотром домов и подсчитывает ущерб. По первым оценкам, около 466 частных домов и более 2,5 тысячи дач, которые являются для кого-то единственным жильём, не подлежат ремонту.

Крупные компании подключились к помощи пострадавшим от паводков. Вице-премьер Канат Бозумбаев и руководители таких крупных организаций, как «Astana Group», «Банк ЦентрКредит», «Jusan Bank», «КазАзот», «Qazaq Stroy», и «Alageum Electric» приехали в нашу область, чтобы лично оценить масштабы бедствия.

Они проехались по подтопленным дачным массивам в Уральске, посетили в село Подстепное в Теректинском районе, где уже начали строить дома. Также они встретились с людьми, которые временно живут в эвакопункте, чтобы услышать их нужды и предложить конкретную помощь.

Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил завершить техобследование и оценку домов и дач до конца месяца.

Также сообщается, что в пяти районах области — Сырымском, Каратобинском, Теректинском, Бурлинском и Байтерекском — началось строительство 357 новых домов. Эти работы ведут подрядные организации, которые выбрал акимат. Завершить строительство планируют до конца августа. В Сырымском районе строительство 114 домов на сумму 3,2 миллиарда тенге берет на себя Фонд «Қазақстан халқына». Ещё 75 домов возводят местные компании, которые работают с недрами — это «Жаикмунай», «Конденсат» и «Аксайгазсервис». И компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» через свой фонд «Акжайык» взялась за строительство ещё 71 жилья.

Особое внимание уделено проблеме дачников, оставшихся без единственного жилья. Аким ЗКО сказал, что на прежнем месте дома возводиться не будут.

— Городскому акимату дано поручение оперативно оценить и в течение лета построить либо приобрести дачникам жилье. Отметим, что дома на прежнем месте возводиться не будут. На строительство ИЖС в низине будет установлен запрет, — рассказал аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

Канат Бозумбаев поручил ускорить работы. Он считает, что необходимо незамедлительно и без волокиты охватить каждую пострадавшую семью. Осуществить все положенные выплаты и приступить к началу строительства жилых домов. Кроме того, на совещании был рассмотрен вопрос финансовой поддержки от государства.