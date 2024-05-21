1,5 млн тенге выделили на травлю гнуса в Аксае

По информации заместителя акима Бурлинского района, на травлю гнуса в городе Аксай в этом году выделили 1 480 000 тенге. По итогам конкурса дезинфекцию будет проводить «Западно-Казахстанское областное объединение «Дезинфекция», препаратом «Бактицид».

— Обработка от личиночных и летающих стадий комаров проводятся в апреле и мае в микрорайонах Аралтал, Қызылтал города Аксай, а также в Бумакольском, Успеновском, Бурлинском,Канайском сельских округах, — рассказал заместитель акима Бурлинского района Муктар Нурмаков.

По словам заместителя акима, для травли гнуса Бумакольского сельского округа выделено 1 449 000 тенге. Заниматься дезинфекцией будет ИП«Qazaq servise», препараты – «Бактицид», «Димигран» и «Ципакс».

Для Приурального сельского округа на дезинфекцию выделено 250 000 тенге. Подрядчик ИП «Гайниев», препарат – «Циперметрин»,

Для Канайского сельского округа выделили 2 765 925 тенге. Подрядчик «Жакешев Т.Р», препараты - «Бактицид», «Агран»,

Для Бурлинского сельского округа выделено 1 223 214 тенге, подрядчик ТОО «АксайЛидерСтрой», препарат – «Циперметрин»,

Для Успеновского сельского округа выделено 2 000 000 тенге, подрядчик ИП«Qazaq servise», препарат - «Бактицид», «Димигран» и «Ципакс».

В 2023 году на данные мероприятия для города Аксай выделялось 1 829 000 тенге. Для Канайского сельского округа – 2 584 97,10 тенге и Бурлинского сельского округа – 1 356 000 тенге.