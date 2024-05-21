Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 13 мая участковый Айтекебийского района Жанабек Кенжебаев во время обхода административного участка, в районе села Кумкудук, вблизи границы с Россией заметил бесхозно пасущихся, нетаврированных 45 голов лошадей.

Участковый стал опрашивать жителей ближайщих сел, в поиске владельцев животных, но хозяев среди них не нашлось. Жанабек Кенжебаев загнал лошадей в загон одного из крестьянских хозяйств. Чтобы найти владельцев найденных животных, он связался с правоохранительными органами Российской Федерации.

Его российские коллеги подтвердили, что найденные лошади принадлежат восьми жителям села Косколь Оренбургской области. Правоохранительные органы России с января этого года проводили поиски этих лошадей.

15 мая россияне приехали за своими животными и предоставив участковому Айтекебийского РОП все подтверждающие документы, перегнали лошадей домой. При этом они были безмерно счастливы такому положительному исходу и выразили искреннюю благодарность полицейскому.