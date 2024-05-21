22 марта 2024 года в подмосковном многоуровневом концертном зале Crocus City Hall произошел теракт. Нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате атаки погибли не менее 145 человек, из них шестеро детей, 551 человек получили ранения. Здание концертного зала было почти полностью разрушено.

Это событие стало одним из крупнейших терактов в истории России, по числу жертв уступая Беслану. Точное число террористов напавших на Crocus City Hall не разглашают, предполагается, что исполнителей было четыре. Однако в СМИ сообщалось о задержании более 10-ти человек. Сразу после трагедии российские власти заявили об "очевидности украинского следа в теракте". Но постепенно эти сообщения сошли на нет.

После теракта в Crocus City Hall проверки возобновились и в ЗКО

После теракта в Подмосковье президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета безопасности страны. Он поручил усилить меры безопасности, а также взаимодействовать с другими странами и международными организациями для противодействия терроризму.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что в апреле 2024 года возобновились проверки торговых объектов, и к настоящему моменту проверено — 22 объекта, из которых по семи выданы предписания.

— Информация, которая к нам поступает о готовящихся терактах, оперативно проверяется. За информацию, которая помогла предотвратить трагедию, выплачивается вознаграждение. С 2015 года за распространение ложной информации об угрозе совершения теракта в области осуждено 12 человек. В 2023 году было зафиксировано 11 таких случаев, а с начала года — четыре. Основные проблемы в обеспечении безопасности на объектах массового скопления это недостаточная антитеррористическая подготовка сотрудников частных охранных служб и непонимание населением важности регулярных учений. Часто учения вызывают негативную реакцию среди граждан, особенно из-за временных ограничений передвижения. Эффективные меры профилактики включают постоянное информирование населения о признаках угроз, регулярные тренинги сотрудников и модернизацию защиты объектов, — сообщили в департаменте полиции ЗКО.

Также в полиции отметили, что системы видеонаблюдения в местах массового скопления людей помогают предотвратить угрозу терроризма и оперативно среагировать на неё.

Сотрудники департамента полиции и отдела антитеррористического центра регулярно проводят занятия с руководителями и персоналом объектов массового скопления, обучая их реагированию на террористические угрозы. С начала года было проведено 21 такое занятие.

С 16 мая сотрудники управления по противодействию экстремизму, отдела антитеррористического центра, совместно с сотрудниками управление по делам религии ЗКО проводят семинары-совещания с руководством, преподавателями и учащимися школ и колледжей города. Участникам семинара в доступной форме объяснили, как важно предотвращать экстремистские и террористические нарушения, а также булинг в учебных заведениях. Показали обучающие видео и детально разобрали инструкции о том, как должны действовать должностные лица, руководители, сотрудники и студенты при угрозе теракта. Также правоохранительные органы подчеркнули серьезность последствий за распространение ложных сообщений о терактах, за что может грозить до пяти лет тюремного заключения.

Взрыв у здания КНБ в Актобе: тогда нам о терактах ничего не говорили

Помимо ложных случаев теракта, вполне реальные были в соседней области. Так, в 2011 году в городе Актобе у здания КНБ произошел взрыв. 25-летний Рахимжан Маратов, житель города и террорист-смертник, устроил взрыв, в результате которого погиб сам и ранил трех человек осколками. Согласно официальной версии, Маратов совершил теракт, чтобы избежать ответственности за своё участие в деятельности организованной преступной группировки.

— Мне было 17 лет, я только что закончила девятый класс, и папа привез меня поступать в Актюбинский государственный колледж. С поезда мы сразу разместились в съёмной квартире, которая была соседним с КНБ зданием. Поезд пришёл рано, я легла спать, а папа поехал по делам. Я проснулась от того, что на улице было очень шумно. Криков никаких не было, просто много людей. Я подошла к окну со стороны двора, там стояли люди в форме, они крикнули, что к окну подходить нельзя. Я пошла смотреть в другое окно, которое выходило на дорогу, и там было много людей в форме. Честно говоря, я даже не поинтересовалась, что там происходит. Папа сказал, что был какой-то взрыв, и всё, подробности меня не интересовали. О терактах в школе с нами тоже не говорили. Даже если говорили, я не запомнила. Вообще, когда что-то подобное происходит не с тобой, кажется, что этого нет. Я уверена, если бы я в свои 17 лет нашла сумку, я бы прошла мимо и не стала бы бить тревогу. Классно, что нашим детям выпал шанс узнать побольше о таких вещах, — рассказывает очевидец происшествия.

Тогда правоохранительными органами было задержано около 20 подозреваемых в причастности к теракту. Из них 12 человек предстали перед судом и получили от 3 до 17 лет лишения свободы.

Фотографии с места событий 2011 года. Фото с сайта КНБ РК Фотографии с места событий 2011 года. Фото с сайта КНБ РК Фотографии с места событий 2011 года. Фото с сайта КНБ РК

В первую очередь профилактика

Между тем, в департаменте комитета национальной безопасности РК по ЗКО сообщили, что в состав сил первого реагирования входят департамент полиции, департамент ЧС и служба скорой помощи. Алгоритм их действий проверяется ежеквартально в плановых антитеррористических учениях, также каждый раз в ходе реагирования на анонимные сообщения и при обнаружении подозрительных предметов с признаками взрывных устройств.

В ведомстве считают, что наиболее эффективный метод профилактики терроризма — это информирование населения о возможных угрозах и первых действиях. Кроме того, нужно чаще проводить самостоятельные теоретические и практические занятия. Также нужно повышать уровень антитеррористической защищенности.

К слову, сейчас на всей территории нашей страны проходят антитеррористические учения.

А вот советы от полицейских, как вести себя в экстренных ситуациях:

Что делать если вам звонят террористы?

Запомните точное содержание разговора. Стоит отметить манеру речи, особенности голоса, характерные слова и обороты речи. Постарайтесь записать разговор на автоответчик или диктофон. Не опуская трубку запишите номер телефона и немедленно сообщите в полицию.

Если вы получили сообщение о совершении теракта, приготовьтесь к эвакуации, положите в сумку документы, деньги, немного продуктов. Также нужно приготовить аптечку или необходимые лекарства. Уберите с балконов и лоджий горючие и легковоспламеняющиеся вещества. Избегайте мест скопления людей, включите радио или телевизор и ждите сообщения.

Если же вы получили письмо с угрозами, то его следует упаковать в чистый плотно закрывающийся пакет и поместить в плотную папку. Вскрытие производить только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки конверта.

Если теракт застал вас на улице

При такой опасности нельзя приближаться к месту взрыва, старайтесь держатся подальше от мета происшествия. Прятаться нужно за углы зданий, ложась на землю прикрывайте голову. Остерегайтесь падения линий электропередач. Следует держаться подальше от высоких зданий.

Если теракт произошел внутри здания

Немедленно ложитесь на пол, закрывая голову руками. Держитесь подальше от окон, шкафов и полок. Не бегите и не пользуйтесь лифтами. Держитесь подальше от стен со стеклянным покрытием. Держитесь вблизи дверных проемов, несущих стен. Не прикасайтесь к оголённым проводам.

Нападение при терактах в местах массового скопления людей

Избегайте толпы, группы людей. Старайтесь передвигаться один. Избавьтесь от ненужных вещей, согните руки в локтях, прижмите их к корпусу, защищая диафрагму. Не двигайтесь против толпы, если вы упали, то постройтесь сразу защитить голову руками.

Неопознанный предмет

Если вы нашли в транспорте, на улице, остановке, квартире или в другом общественном месте неизвестный предмет, коробку, сумку или портфель, не прикасайтесь к нему и не вскрывайте его.



Не приближайтесь к предмету, не передвигайте и не пользуйтесь рядом с ним сотовыми телефонами, рацией, не разжигайте огонь.



Не нужно заливать его жидкостью и засыпать порошком.



Оградите подозрительный предмет, запомните время обнаружения и сообщите в полицию.

Признаки взрывного устройства

Признаки взрывного устройства могут включать в себя несколько характерных особенностей, на которые стоит обратить внимание:

Антенна Звук часового механизма Различные провода Батарейки Изоляционная лента.

Чаще всего взрывные устройства маскируют под игрушки, мусорные мешки, коробки и даже консервы. Укладывают устройства в сумки, чемоданы и даже в тетропакеты. Места возможной закладки взрывных устройств - это рынки, остановки, магазины, торговые дома и развлекательные центры, а также площади, парки и автомобили.

Если услышали звуки выстрелов

Не приближайтесь к окнам, дверям, не стойте у окна и в дверном проеме.



Не заходите в комнату, входящую на улицу с которой слышны выстрелы.



Не открывайте двери чужим людям и не выходите на улицу.

Что делать, если вас взяли в заложники:

Не нужно поддаваться панике, не кричите, и не пререкайтесь.



Старайтесь соблюдать максимальное спокойствие.



Не ведите самостоятельных переговоров и не выражайте открытую ненависть к преступникам.



Окажите помощь людям рядом с вами.



Не бегите, если нет уверенности в успехе.



Постарайтесь запомнить как можно больше о террористах: их число, вооруженность, телосложение, темперамент, акцент, манеру речи.

О начале штурма могут свидетельствовать: резкий отвлекающий звук, это взрыв или сирена. Затянувшаяся пауза в ходе переговоров. При штурме важно расположиться подальше от окон и дверей. Лечь или сесть, сложив руки на затылке. В руках не должно быть никаких предметов.

При проведении спецоперации по освобождению заложников ложитесь на пол лицом вниз, руки держите на затылке. Не бегите в сторону спецназа и не берите в руки оружие преступников. Не вступайте в борьбу с преступниками. Не вставайте самостоятельно, не выражайте возмущения, пока не пройдет процедура опознания.

Что делать после освобождения?

Обычно люди после освобождения находятся в шоке и это нормально. Не отказывайтесь от медицинской и психологической помощи. Не бегите домой - это естественная реакция человека, но вам будет гораздо лучше, если вы вовремя получите помощь. Кроме того, чем скорее вы отметитесь в штабе по освобождению заложников, тем быстрее ваши родственники узнают, что вы выжили. Также как можно скорее нужно ответить на вопросы правоохранителей. Постарайтесь упомянуть все мелочи, которые видели: возможно, именно эти сведения окажутся бесценными.



