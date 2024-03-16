Проект поправок «Об утверждении правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий» представили на публичном обсуждении.

Президент страны ранее давал поручение внести изменения в систему образовательных грантов, предусматривая их дифференциацию. В соответствии с этим подходом, размер гранта может варьироваться и не обязательно полностью покрывать стоимость обучения, а быть равным от 30% до полной стоимости в зависимости от успехов в ЕНТ и других достижений студента. В связи с этим, в обновленном постановлении предлагается начислять стипендии также тем студентам, которые обучаются не на полный грант. Сейчас стипендии студентов одного направления и уровня высшего образования одинаковые, всё зависимости от успеваемости.

Предлагаемые надбавки для студентов-отличников на 2024 год в размере:

для бакалавров – с 41 898 до 47 135 тенге в месяц, для отличников – до 54 205 тенге;

отдельно для будущих педагогов – с 67 200 до 75 600 тенге, для отличников – до 86 940 тенге;

магистрам – с 97 024 до 107 061 тенге, для отличников – до 123 120 тенге;

докторантам – с 217 500 до 240 000 тенге.

Повышенные стипендии для будущих медиков и учащихся Назарбаев Университета отменяются.