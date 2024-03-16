15 марта в Уральске провели ауызашар для верующих, соблюдающих пост. На него были приглашены представители различных сфер деятельности, общественники и интеллигенция. Так же на ауызашаре побывал находящийся в наше регионе с рабочей поездкой министр экологии Ерлан Нысанбаев.

Глава региона Нариман Турегалиев поздравил собравшихся от имени президента страны Касым-Жомарта Токаева со священным праздником Рамазан.

– Рамазан - особенный месяц для всех мусульман. Он играет наиважнейшую роль в нашем духовном развитии. Потому что Рамазан учит нас быть милосердными, добрыми и уметь прощать. Пусть Всевышний примет ваши молитвы. Мира, добра и благополучия всем нам, - сказал Нариман Турегалиев.

К слову, первый ауызашар от имени президента был организован еще в 2022 году в Акорде.