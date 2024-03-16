На страницах паблика zhaloby_uralska_official появилось возмущение родителей учеников школы №33. По их словам, 18 марта в школе планируется празднование Наурыза. В связи с чем между классами распределили список блюд, которые родители должны приготовить. Ну или купить...

Более того автор поста утверждает, что дастархан собираются накрывать не для учеников, а для представителей городского отдела образования. Якобы, ревизоры в этот день будут проверять то, как школы отмечают Наурыз.

– Почему родители должны покупать такие продукты? - недоумевает автор.

К слову, список блюд действительно впечатляет. Наряду с традиционными коже и бауырсаками, на столе должны присутствовать такие блюда как бешбармак, казы, карта, блины, самса, беляши, чак-чак и даже кымыз и шубат. Учитывая нынешние цены на продукты, можно смело предположить, что родителям придется знатно раскошелиться.

Комментаторы разделились на два лагеря. Первые считают недопустимыми такие требования со стороны администрации школы. Вторые, напротив, заступились за учителей. Были и те, кто предположил, что, возможно, такой богатый и щедрый дастархан собираются накрывать как раз для самих же учеников.

Между тем в городском отделе образования сообщили, что в рамках празднования Наурыза с 14 по 23 марта во всех школах будут проходить праздничные мероприятия. Однако никакие проверки со стороны отдела образования в эти проводиться не будут, в том числе в СОШ №33.

Что касается списка блюд, то в ведомстве сообщили, что администрация школы распределяла угощения между классными руководителями. Однако после возмущения родителей данное требование немедленно отменили.