Стадион на 12 тысяч мест построят в Атырау

— Стадион возведут в Атырау вблизи рынка «Аламан». В настоящее время проводят тендер для разработки проектно-сметной документации по данному объекту. Территория земельного участка под стадион равна 7,7 гектаров. Общая площадь здания составит 35 тысяч квадратных метров, — пояснили в РСК.

В этом году в Атырау начнут строительство нового стадиона, рассчитанный на 12 тысяч зрителей, сообщает Региональная служба коммуникаций. Заказчиком проекта является управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области.Стадион обещают построить за семь месяцев.