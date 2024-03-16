По данным агентства по финансовому мониторингу РК, табачную продукцию иностранного производства в значительном размере без двухмерной цифровой марки сбывал житель Уральска.

Оказалось, что мужчина в мае 2023 года приобрел табачную продукцию различных наименований производства ОАЭ и Германии. К слову, на сигаретах отсутствует двухмерная цифровая марка. Общее количество незаконных табачных изделий составило более 136 тысяч пачек на общую сумму более 94 миллиона тенге.

– При этом он продавал продукцию по различным торговым точкам города Уральск, нарушив требования Закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий», Налогового кодекса РК, которые запрещают оборот табачной продукции без двухмерной цифровой марки, - сообщили в АФМ РК.

По данному факту завершено расследование уголовного дела. Судом признал предприимчивого жителя города виновным. Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, а вещественные доказательства «сигареты» обращены в доход государства.