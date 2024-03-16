По данным открытых социсследований, в западных странах активно осознанный отказ молодых людей от родительства — чайлдфри (от англ. childfree — свободные от детей). В Бельгии 11% женщин и 16% мужчин в самом активном репродуктивном возрасте не хотят иметь детей. Опрос бездетных британцев показал, что 37% респондентов никогда не желали рожать и воспитывать малышей. 19% ответили, что в настоящее время не намерены становится родителями, но, возможно, в будущем могут передумать. В Нидерландах 10% 30-летних женщин не рожали по собственному осознанному решению и не желают делать это в будущем.

Существуют ли в Казахстане последователи чайлдфри? Выборочных исследований на тему отношения к родительству бездетных пар в нашей стране отечественными статистиками не проводилось. Однако существование в Казахстане феномена добровольной бездетности подтверждают многочисленные личностные интервью таких людей и выражение их позиции в социальных сетях . Лишь в анонимных интервью и постах казахстанцы признаются, что осознанно не хотят рожать и воспитывать детей. На это есть свои причины, о них позже. В них разбирались аналитики ranking.kz.

- Подробный анализ числа и состава домохозяйств в Казахстане проводится только в рамках Национальной переписи населения. Эти данные могут лишь дать представление о том, сколько в республике супружеских пар, живущих вдвоём. В период последней национальной кампании по переписи населения — в 2021 году — таких семей в РК было 656,5 тысяч, - пишут аналитики.

Кроме того, не исключено, что именно в этой возрастной группе часть семей ещё не испытали радости родительства из-за бесплодия. По официальным данным, в 2021 году в стране насчитывалось около 21,4 тыяч казахстанцев, которые не могли родить детей из-за поставленного медицинского диагноза.

Причин, по которым чайлдфри в разных странах не хотят иметь детей много. Среди них как медицинские (боязнь беременности и влияния бессонных ночей на организм), экономические (отсутствие поддержки и большие затраты на воспитание ребёнка), так и психосоциальные, философские (антинатализм, страх вырастить аморального человека, общая экзистенциальная тоска).

Казахстанские чайлдфри в отечественных СМИ чаще всего называют экономические и социальные причины отказа от родительства. Среди них сложное экономическое положение семей, в которых выросли эти люди. Видя, как тяжело родителям доставалось материальное благополучие, эти люди не хотят такой же судьбы для себя и своих детей. Они предпочитают строить карьеру и заниматься самореализацией. Также среди казахстанских чайлдфри есть женщины, на которых повлиял слишком ранний опыт ухода за маленькими сёстрами и братьями. Насмотревшись в детстве на тяготы забот о малышах, во взрослой жизни бывшие няньки не хотят повторять негативный опыт.

Согласно прогнозу аналитиков, небольшое снижение показателей рождаемости будет фиксироваться в стране до 2027 года. Далее в репродуктивный возраст войдёт многочисленное поколение 2000-х и рождаемость в стране опять пойдёт вверх. Прогнозы экспертов центра выполняются на основе базового сценария развития событий. Это значит, что при расчёте индикаторов используются закономерные тенденции предыдущих лет.